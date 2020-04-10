Казань, , 19:03 — REGNUM В Татарии с 11 по 13 апреля из-за влияния активных циклонов и атмосферных фронтов ожидается существенное ухудшение погоды.

11 апреля в республике, по прогнозам синоптиков, возможен дождь с порывами ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью будет около 7 градусов тепла, днем — до плюс 9.

12 апреля на территории региона сохранится облачная и ветреная погода. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный с порывами до 20 м/с. Ночью и днем в регионе ожидается дождь с мокрым снегом, в отдельных районах кратковременная метель. Температура воздуха ночью — от 0 до +5 градусов, днем — от +2 до +7 градусов, на востоке республики — до +12.

13 апреля под влиянием тыловой части циклона в Татарии понизится ночная температура до минус 4 градусов, днем — не выше + 6 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 15−20 м/с. Пройдет снег, ночью и утром местами сильный, днем осадки прекратятся. Ожидается метель, на дорогах гололедица, сообщает гидрометцентр РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 11 апреля дождь может перейти в мокрый снег. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в юго-восточной части Чувашии, где за двое суток может выпасть месячная норма влаги. Затем станет ещё холоднее, начнёт устанавливаться снежный покров.

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