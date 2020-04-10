Иерусалим, , 18:18 — REGNUM Согласно опубликованной Министерством здравоохранения Израиля 10 апреля статистике, большая часть тяжело заболевших COVID-19 — люди старше 60 лет. Об этом сообщает Mignews.

При этом под словом «заболевшие» подразумеваются люди с выявленными симптомами. Между тем, чем младше заразившийся, тем меньше шансов на то, что болезнь проявит себя тяжелыми симптомами.

Например, у 27% заразившихся детей до 18 лет болезнь может протекать бессимптомно, но уже в возрастной группе 20−29 лет доля лиц, у которых заболевание протекает без симптомов, сокращается до 4−7%.