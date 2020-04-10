Абакан, , 17:17 — REGNUM Из-за угрозы паводка в Хакасии с 10 апреля вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В Хакасии осложнилась гидрологическая обстановка. Причина — образование ледового затора на реке Абакан в районе Абазы. В обществах «Лесник» и «Черемушки» подтопило 60 дачных участков. Были эвакуированы два человека.

Ещё один ледовый затор образовался в районе села Арбаты Таштыпского района Хакасии. Пока ситуация стабильная, но в дальнейшем возможно подтопление пониженных участков местности и дачных участков.

На 11 апреля запланированы взрывные работы на затороопасных участках реки Абакан.

По состоянию на 18:00 (местное время) 10 апреля в Абазе остаются подтопленными десять дачных участков. Городу ничего не угрожает, заверили власти Хакасии.

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