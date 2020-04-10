Нью-Йорк, США, , 19:23 — REGNUM Рабочие выкапывают братские могилы на острове Харт (Нью-Йорк). Видеозапись происходящего разместила на своем Youtube-канале The Guardian.

В Нью-Йорке растет число жертв коронавируса, а пространство моргов сокращается. В итоге город вынужден сократить время, в течение которого будет хранить невостребованные останки, прежде чем они будут похоронены на общественном кладбище на острове Харт.

Камеры запечатлели рабочих, роющих могилы на острове, в одной миле от полосы ограниченного доступа возле Бронкса. Как правило, на острове хоронят около 25 тел в неделю, в основном это останки людей, чьи семьи не могут позволить себе похороны, или тех, кто остался невостребованным родственниками. Теперь захоронения проводится не один день в неделю, а пять, и ежедневно хоронят порядка 24 тел.