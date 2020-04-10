Лондон, , 19:24 — REGNUM Уролог Абдул Мабуд Чоудхури, сотрудник лондонской больницы Homerton, умер от коронавируса, об этом 9 апреля сообщил сайт телеканала Sky News.

Это тот самый врач, который три недели назад предупредил главу британского правительства Бориса Джонсона о необходимости более тщательно защищать медиков, находящихся на переднем крае борьбы с коронавирусом.

18 марта Чоудхури написал Джонсону в социальной сети Facebook срочное сообщение, в котором призвал обеспечить средствами индивидуальной защиты каждого работника здравоохранения в Великобритании.