Саранск, , 16:49 — REGNUM Одиннадцать нежилых домов загорелись в результате пала травы в Мордовии. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство днём 10 апреля. Загорелись нежилые дома в посёлке Ирсеть, площадь возгорания составила 1100 кв. метров.

Локализация открытого горения была объявлена в 14:14 по местному времени. По предварительной информации, огнём были повреждены 11 домов. Пострадавших в результате пожара нет.

Причины и обстоятельства возникновения пожара, а также размеры материального ущерба, устанавливаются. Предварительной причиной возгорания назван пал сухой травы рядом с дачным посёлком, где в настоящее время никто не проживает.

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