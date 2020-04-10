Ростов-на-Дону, , 16:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону маршрутное такси врезалось в автобусную остановку. В результате аварии пострадала женщина-пешеход. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 10 апреля.

По предварительной информации, водитель пассажирского микроавтобуса, следующий по маршруту «жилой комплекс «Европейский» — Центральный рынок», не справился с управлением, въехал в остановочный комплекс, а затем — на пешехода. Женщина госпитализирована.

В момент ДТП пассажиров в микроавтобусе не было, уточнили в ведомстве.