Екатеринбург, , 16:32 — REGNUM В Екатеринбурге суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого в убийстве 19-летней девушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Таким образом, задержанный мужчина останется под арестом в следственном изоляторе до 13 мая.

Ранее постановление о помещении обвиняемого под стражу вынес Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 19-летней девушки было найдено 20 марта после долгих поисков в 30 километрах от Екатеринбурга. Она пропала ещё 28 февраля. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве.

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