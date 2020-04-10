Первоуральск, Свердловская область, , 16:13 — REGNUM В Первоуральске суд удовлетворил заявление надзорных органов о взыскании задолженности по заработной плате перед сотрудниками сельскохозяйственного производственного кооператива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По итогам рассмотрения административного производства были выданы судебные приказы и долг погашен в полном объёме.

Напомним, что нарушения трудового законодательства были установлены в ходе прокурорской проверки. Перед 161 работником предприятия образовался дол по зарплате за первые два месяца года. Сумма задолженности составляла более 3,7 млн рублей.

По данному факту было возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.