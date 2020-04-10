Самара, , 16:02 — REGNUM В Самарской области подтопило низководный мост. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

ЧП произошло рядом с н.п. Бобровка Кинельского района. По сообщению пресс-службы ведомства, уровень воды над дорогой моста составляет порядка пяти сантиметров.

Отмечается, что из-за увеличения сбросов Жигулевской ГЭС могут быть подтоплены местности вблизи рек Волга, Сок, Самара. Кроме этого, низменные участки может подтопить и рядом с Самарой, Новокуйбышевском, в м.р. Волжский, Кинельский и Красноярский.

Ренее ИА REGNUM сообщало о том, что ожидается повышение уровня реки Волга из-за увеличения сбросов воды через гидроузел Жигулёвской ГЭС с 05 апреля.

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