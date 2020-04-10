Пермь, , 15:45 — REGNUM Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейсом Москва — Пермь сегодня, 10 апреля, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

Командир лайнера подал сигнал за десять минут до приземления на пермский аэродром. На борту воздушного судна находились 20 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолёт совершил штатную посадку в аэропорту «Большое Савино» в 16:36 по местному времени (14:36 мск). Борт лайнера обследуют оперативные службы.

Добавим, что в марте-апреле самолеты, следовавшие в Перми, неоднократно получали информацию о заминировании и подавали сигналы тревоги.

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