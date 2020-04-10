Самара, , 15:38 — REGNUM Мусорные свалки начали гореть в Самарской области. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на несанкционированной свалке в трех километрах южнее с. Аннино м.р. Приволжский поступило на пульт спасателям рано утром 10 апреля.

По тревоге были подняты 11 пожарных на 8 единицах техники. Прибыв на место происшествия, огреборцы установили, что там горит бытовой мусор и промышленные отходы. В результате спасатели локализовали огонь на площади одной тысячи метров.

Кроме этого, утром этого же дня спасатели получили сообщение о пожаре на еще одной мусорной свалке. Теперь уже на санкционированной. На 10 км автотрассы «Хворостянка — Чувичи» в м.р. Хворостянский горели бытовые и промышленные отходы. Огнеборцы локализовали пожар на площади ста кв. метров. Отмечается, что к тушению привлекли девять огнеборцев на 4 единицах техники.

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