Париж, , 15:16 — REGNUM Жак Кальве, бывший глава французского автомобильного концерна PSA (Peugeot, Citroën), возглавлявший компанию с 1984 по 1997 год, ушел из жизни 9 апреля 2020 года в возрасте 88 лет, сообщает Le Figaro.

«Похороны бывшего главы компании состоятся в узком семейном кругу», — сообщили родственники Жака Кальве.

Издание отмечает, что причина смерти Жака Кальве пока не известна.

«С большой грустью я узнал о смерти Жака Кальве, и я хотел бы от имени всех сотрудников PSA Group выразить наши искренние соболезнования его жене и семье. Я хочу поприветствовать память об этом великом капитане индустрии, наделенном редким мужеством и неизменной решимостью», — заявил нынешний руководитель PSA, Карлос Таварес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший министр внутренних дел Франции Кристиан Бонне скончался в возрасте 98 лет.

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