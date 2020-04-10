Москва, , 14:59 — REGNUM Измайловский суд Москвы рассмотрит дело двух подозреваемых в ряде разбойных нападений на таксистов столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленники заказывали такси через мобильное приложение. Во время поездки они просили водителя остановить машину и, угрожая предметом, похожим на нож, забирали у него деньги и ценные вещи.

В данный момент следствие завершено, а дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Измайловский суд для рассмотрения по существу.

Фигуранты дела предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ («Разбой»).