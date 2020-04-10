Уфа, , 15:01 — REGNUM Тело мужчины обнаружили во время тушения сухой травы в Башкирии. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 апреля на пульт спасателям проступило сообщение о том, что в с. Нижегородка Уфимского района горит трава.

Прибыв на место происшествия, они установили, что горит трава на площади свыше 100 кв. метров. Сообщается, что во время тушения сухой травы спасатели обнаружили тело мужчины 1970 года рождения.

По предварительной информации, погибшему стало плохо при сжигании сухих веток. А сухая трава загорелась от костра, который остался без присмотра.

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