Минск,
10 апреля 2020, 14:38 — REGNUM «
Большинство случаев инфицирования в Белоруссии представлены контактами первого и второго уровней. Чиновники заверяют в том, что ситуация находится под контролем.
72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Выздоровели 169 человек.
«Умерло 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией», — сказано в официальном сообщении, распространённом через социальные сети после полудня 10 апреля.
Отметим, что с учётом предыдущих официальных данных, в Белоруссии с начала распространения официально непризнанной эпидемии коронавируса общее число инфицированных составило 1981 — на 495 человек больше, чем по официальным данным на 9 апреля.
Напомним, что Александр Лукашенко категорически отказывается закрывать границы Белоруссии даже сейчас. Он не признаёт эпидемии и называет её «коронапсихозом», советуя спасаться от COVID-19 употреблением разбавленного спирта, масла, посещением бани и тому подобными средствами, которые врачи назвали неэффективными и даже вредными.
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