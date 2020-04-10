Минск, , 14:38 — REGNUM « На 10.04.2020 в Белоруссии 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — сообщает министерство здравоохранения республики.

Большинство случаев инфицирования в Белоруссии представлены контактами первого и второго уровней. Чиновники заверяют в том, что ситуация находится под контролем.

72 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Выздоровели 169 человек.

«Умерло 19 с хроническими заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией», — сказано в официальном сообщении, распространённом через социальные сети после полудня 10 апреля.

Отметим, что с учётом предыдущих официальных данных, в Белоруссии с начала распространения официально непризнанной эпидемии коронавируса общее число инфицированных составило 1981 — на 495 человек больше, чем по официальным данным на 9 апреля.

Напомним, что Александр Лукашенко категорически отказывается закрывать границы Белоруссии даже сейчас. Он не признаёт эпидемии и называет её «коронапсихозом», советуя спасаться от COVID-19 употреблением разбавленного спирта, масла, посещением бани и тому подобными средствами, которые врачи назвали неэффективными и даже вредными.

Читайте больше на эту тему в сюжете: Коронавирус COVID-19