Жуковский район, Калужская область, , 17:07 — REGNUM На территории Калужской области продолжают гореть леса. Утром 10 апреля загорелся лес в Жуковском районе в окрестностях населенного пункта Роща. Площадь возгорания составила около 1,5 гектара, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по региону.

Накануне в области произошло шесть лесных пожаров. Один из них — в километре от калужского пригородного посёлка Мстихино. Пожар также случился в Людиновском районе. Горели леса в Хвастовичском и Кировском районах, где общая площадь возгорания составила 10,5 гектара. На лесных пожарах пострадавших людей не было. В 21 районе области введён особый противопожарный режим. Посещение лесов населением ограничено.

Напомним, ранее в окрестностях поселка Березичский Стеклозавод в Козельском районе на территории национального парка «Угра» сгорела лесная подстилка на площади 7,9 гектара.

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