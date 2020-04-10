Хабаровск, , 14:19 — REGNUM В Хабаровске, в краевом инфекционном госпитале скончалась вторая по счету пациентка с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Погибшей было 67 лет, она страдала множественными хроническими заболеваниями, в том числе и диабетом. Женщина получала все необходимое лечение, была подключена к аппарату ИВЛ, но спасти её врачи не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в краевом инфекционном госпитале Хабаровска от COVID-19 скончалась пожилая пациентка 77 лет, страдавшая хроническими заболеваниями, в том числе и онкопатологией.