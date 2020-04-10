Ярославль, , 14:12 — REGNUM Три жителя Ярославля обвиняются в убийстве четырех человек и поджоге жилого дома, чтобы скрыть преступление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Ярославской области. Тела трех мужчин и одной женщины были обнаружены 2 февраля при тушении пожара жилого дома на улице Посохова в Ярославле. Подозреваемые в совершении преступления были задержаны в апреле, теперь трем мужчинам предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном общественно опасным способом.

Место преступления СУ СКР по ЯО

«По версии следствия, обвиняемые, находясь в доме потерпевших, в ходе внезапно возникшего конфликта избили их до потери сознания, после чего, желая скрыть преступление, совершили поджог. В настоящий момент обвиняемые содержатся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Меру пресечения обвиняемым определял Красноперекопский районный суд. Они будут оставаться под стражей до 2 мая.

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