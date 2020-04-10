Сухум, , 14:12 — REGNUM В Абхазии во время первой ночи после введения комендантского часа, введенного в Гагрском районе, правоохранителями выявлено 70 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«За нарушение комендантского часа в отделы милиции доставлены 16 граждан — 8 человек в Гагре, 4 человека — в п. Цандрипш и 4 человека — в Пицунде. Задержанные лица были отпущены в 7 часов утра, с гражданами проведена профилактическая беседа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по данным ведомства, были задержаны 54 автомобиля, которые передвигались по улицам в неустановленное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гагрском районе Абхазии с 9 апреля введен запрет на нахождение в общественных местах с 20:00 до 7:00. Данную меру ввели после выявления двух случаев заражения коронавирусом в Гагре.

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