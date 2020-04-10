Харьков, Украина, 10 апреля 2020, 14:13 — REGNUM В Харькове двое мужчин взорвали банкомат при помощи самодельной взрывчатки, сообщила 10 апреля пресс-служба Национальной полиции области.
Банкомат располагался в помещении магазина на проспекте Победы.
Добычей преступников стала сумма в размере 1,9 млн гривен или почти $70 тыс.
Полиции удалось найти и задержать подозреваемых, изучив записи с камер наблюдения, установленных в городе.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное преступление произошло в Харькове в середине марта 2020 года.
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