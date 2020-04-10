Курган, , 13:59 — REGNUM В Кургане пенсионер выстрелил в таксиста, чтобы не платить за проезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Курганской области.

Поздно вечером 9 апреля наряд вневедомственной охраны Росгвардии в микрорайоне Заозёрный обнаружил на дороге такси со включенной аварийной сигнализацией. Водитель автомобиля заявил, что его клиент отказался платить за поездку и выстрелил в него из травматического оружия.

По горячим следам росгвардейцы задержали 62-летнего, ранее не судимого курганца. Задержанный был передан сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.