Самара, , 13:56 — REGNUM Мужчину, у которого закончилось топливо в лодке, спасли в Самарской области. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пропавшем мужчине, который уехал по реке Самаре на резиновой лодке с мотором из села Спиридоновка в сторону села Домашка, поступило от его друга.

Спасатели оперативно выехали по маршруту судоводителя. В результате они обнаружили пропавшего мужчину на берегу реки Самара рядом с п. Формальный.

По словам пострадавшего, в лодке закончилось топливо, поэтому он несколько километров шёл на веслах. Потом у мужчины закончились силы. Поэтому он решил развести костёр на берегу и ожидать помощи.

Отмечается, что медицинская помощь ему не понадобилась.

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