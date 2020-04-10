Екатеринбург, , 13:29 — REGNUM Завершение ремонтных работ на улице Челюскинцев в Екатеринбурге планируется к 23:00 по местному времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

«ЕТК приложит все усилия, чтобы закончить раньше, после чего коммунальные ресурсы будут поданы в полном объеме», — отметили в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв трубы на углу улиц Мамина-Сибиряка и Челюскинцев произошёл в 06:45 по местному времени.

В 14:40 специалисты ЕТК обнаружили повреждённый участок и приступили к работам.

Напомним, что в результате коммунальной аварии произошло ограничение подачи горячей воды и тепла в более 60 многоквартирных дома и три детских сада.

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