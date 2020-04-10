Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM Супруга арестованного в Екатеринбурге по обвинению в педофилии массажиста Артёма А.заявила, что его подставили. Об этом она сказала журналистам.

По словам жены, ее мужа могла подставить коллега, с которой у арестованного были плохие отношения.

«Могла быть подстава от этой женщины», — сказала супруга порталу «66.ру».

Также жена утверждает, что мужчина страдает сахарным диабетом, из-за которого у мужчина последовала слепота. Из-за осложнений на почве диабета он мог впасть в неадекватное состояние и наговорить полицейским «что угодно», опасается супруга. У пары есть ребёнок.

Ранее 32-летнего А. арестовали по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы. Мужчина работал в поликлинике на улице Шварца.

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