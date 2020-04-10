Москва, , 12:52 — REGNUM Сотрудники полиции задержали троих жителей столицы пытавшихся продавать псевдотесты на коронавирус, сообщили 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Задержанные продавали тесты через интернет по цене 2300 рублей за единицу. В ходе задержания у них было изъято 350 единиц продукции.

По версии полиции, злоумышленники продавали вакуумные одноразовые пробирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество. Изъятую продукцию направили на исследование.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 30 УК РФ («Приготовление к совершению преступления») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).