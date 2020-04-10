Банда-Ачех, Индонезия, , 12:05 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе города Синабанг индонезийской провинции Ачех, сообщает Detik.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в море в 291 км к юго-западу от города Синабанг на глубине 10 км.

«Землетрясение не вызвало цунами», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в индонезийской провинции Центральный Сулавеси.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой свыше пяти баллов