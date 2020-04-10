Чебоксары, , 12:01 — REGNUM Тёплую апрельскую погоду, которая соответствует по климатическим нормам маю, в Чувашии сменит резкое похолодание и дожди, переходящие в снег. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В Чебоксарах ИА REGNUM

Причиной похолодания станет холодный фронт, на котором впоследствии сформируются два волновых циклона. Уже во второй половине 10 апреля начнутся дожди, которые продолжатся 11 апреля. Температура с 15-градусной отметки опустится до +2…+7 градусов.

В ГКЧС Чувашии со ссылкой на данные гидрометеоцентра отмечают, что 10 апреля в Чебоксарах и по республике ожидаются порывы ветра до 12−17 м/с.

11 апреля дождь может перейти в мокрый снег. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в юго-восточной части Чувашии, где за двое суток там может выпасть месячная норма влаги. Затем станет ещё холоднее, начнёт устанавливаться снежный покров.

«По прогнозам численных моделей, 12 апреля местами могут образоваться 10-сантиметровые снежные сугробы. Из-за усиления северного ветра (с порывами до 20 метров в секунду) поднимется метель», — прогнозирует Владимир Михайлов.

14 апреля вернётся тёплая погода, воздух снова прогреется до +12…+17 градусов. 19 апреля, на Пасху, будет солнечно, ожидается 20 градусов тепла.