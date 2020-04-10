Цхинвал, , 13:20 — REGNUM Пограничники Южной Осетии заметили, что участились случаи нарушения грузино-южноосетинской границы, совершаемые для контрабандной деятельности. Данное заявление 10 апреля распространил Комитет государственной безопасности (КГБ) республики.

«За организацией канала стоят грузинские спецслужбы, которые вовлекают граждан РЮО, проживающих на приграничной территории в противозаконную деятельность с целью размывания режима государственной границы и создания предпосылок для проникновения коронавируса на территорию Южной Осетии», — говорится в заявлении КГБ.

По данным ведомства, на государственной границе было пресечено несколько попыток незаконной передачи товара. Были изъяты мука, молочная и мясная продукция, электронные сигареты и медицинские маски. В КГБ уверены, что все это было предназначено для продажи в магазинах Горийского муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КГБ Южной Осетии сообщили о ложных сообщениях, распространяемых через интернет о якобы зараженных тестах на коронавирус, которые привезли из России. В ведомстве считают, что к этому также причастны грузинские спецслужбы.

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