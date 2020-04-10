Москва, , 11:39 — REGNUM Хищение средств, выделенных на производство роботов-разведчиков, расследует Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. Обвиняемый в деле только один, пишет 10 апреля «Коммерсантъ».

Первое уголовное дело возбудили в 2017 году в отношении «неустановленных лиц» из Минобороны РФ и компании «766 УПТК», которая специализируется на разработке военных робототехнических комплексов.

По данным издания, хищение средств было связано с созданием многофункционального комплекса «Уран-9», который мог использоваться для разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники. В условиях боевых действий на территории Сирии у комплекса проявились недостатки.

В 2019 году за первым делом последовали ещё два. В них фигурировали «должностные лица» «766 УПТК», строительной компании «СК Генъинвест», «Отраслевого стандарта», инновационной компании СЕТ-1 и НПО «Эшелон». Все дела объединили в одно. По версии следствия, 29 млн рублей были похищены при реализации двух госконтрактов на создание роботов-разведчиков.

Предполагается, что заместитель гендиректора СЕТ-1 Евгений Хлебтиков злоупотребил полномочиями, тем самым причинив существенный вред интересам Минобороны. Ему был предъявлен иск о возмещении ущерба, вину Хлебтиков не признал.

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