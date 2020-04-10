Париж, , 11:31 — REGNUM Ожирение — тот фактор, который увеличивает риск для здоровья с диагнозом COVID-19, считает главный эпидемиолог Франции Жан-Франсуа Дельфрэсси. Об этом сообщает Reuters.

По словам Дельфрэсси, серьезной опасности заразиться подвергались 17 миллионов французов в силу возраста, ранее существовавших заболеваний или ожирения. Эпидемиолог подчеркивает, что коронавирус может поражать молодых людей, особенно страдающих ожирением, и предупреждают, что люди с лишним весом должны быть особенно осторожны.

Профессор говорит также, что США особенно уязвимы перед коронавирусом из-за высокого уровня ожирения населения.