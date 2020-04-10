Норильск, Красноярский край, , 11:28 — REGNUM В Норильске в ночь на 10 апреля прошёл сильный ветер, от которого пострадали заборы и кровля домов. Местные жители выкладывают в соцсетях видео, на которых видны последствия разгула стихии. Городские службы приступили к ликвидации последствий.

На дороге «Норильск-Кайеркан-Алыкель» решением ГИБДД введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта.

«В связи со сложными метеорологическими условиями отправление колонн из районов Центральный и Кайеркан до ЦБК НМЗ в 08.30 согласно новой утвержденной схемы», — передаёт сообщение мэрии портал NGS24.

Между тем, штормовое предупреждение на территории города сохраняется. Днём ожидается метель, порывы ветра будут достигать 29 м/c.

Напомним, ранее в Омской области ввели режим ЧС из-за ураганного ветра. Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 апреля порывы ветра достигали 31 м/с, в результате чего пострадали более 200 населённых пунктов.

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