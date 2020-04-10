Назрань, Ингушетия, , 11:17 — REGNUM В Ингушетии совершено покушение на сотрудника ДПС. Его машина была обстреляна в ночь на 10 апреля. Один из злоумышленников задержан, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Инцидент произошел на перекрестке улиц Шаймиева и Абадиева в городе Назрани. По машине полицейского, возвращавшегося со службы, открыли стрельбу из проезжавших мимо двух автомобилей марки «Приора». Неизвестным лицам удалось прострелить колеса, сам сотрудник МВД не пострадал.

Был объявлен план «Перехват». По горячим следам был задержан один из находившихся в машине злоумышленников 38 лет. В качестве одной из версий преступления называют личные неприязненные отношения между полицейским и подозреваемым.

Коментариев правоохранительных органов по поводу данного инцидента пока нет.