Хабаровск, , 11:04 — REGNUM Дальневосточники, которые с 31 марта живут на полу транзитной зоны аэропорта Сеула, ожидавшие, что после многократной отмены рейсов их вывезут сегодня, 10 апреля, опять остались ни с чем — рейсы в очередной раз отменены.

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Как сообщило ТАСС, люди, которых должны были 10 апреля улететь во Владивосток, в Хабаровск, опять остались в аэропорту.

В аэропортах Хабаровска и Владивостока сообщили, что авиакомпания «Аврора» не запрашивала обслуживание этих рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, на своём сайте «Аврора» сообщала, что с 31 марта постоянно получает отказы на выполнение вывозных рейсов для россиян из Сеула и других стран. В транзитной зоне аэропорта Сеул находятся более 170 дальневосточников, порядка 200 граждан России. Там есть семья с грудным ребёнком, который с каждым днём чувствует себя всё хуже, у него нет памперсов и смесей. Там есть старики, там есть больной диабетом, у которого закончилось лекарство. МИД РФ молчит, Росавиация молчит. Никто из официальных лиц сегодня не может точно сказать людям, когда из вывезут домой и вывезут ли вообще.