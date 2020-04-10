Благовещенск, , 10:59 — REGNUM Пожарные и спасатели Приамурья смогли ликвидировать серьёзный природный пожар, остановив продвижение огня в трёх километрах от села Новинка Благовещенского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Возгорание на площади 16 гектаров быстро распространялось по болоту в сторону Новинки. На его тушение выехала дежурная смена пожарной части Новопетровки. Однако из-за сильного ветра и болотистой местности справиться с огненной стихией не удалось. На место были направлены дополнительные подразделения.

«Около 12 часов ночи огонь удалось локализовать, загнав в кольцо. Утром 10 апреля пожар потушили. Меньше чем за сутки огонь успел пройти 68 гектар. Пожарные и спасательные формирования сработали четко и слажено», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Хабаровского края введён особый противопожарный режим, включающий в себя различные временные ограничения.