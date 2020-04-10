Екатеринбург, , 10:51 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет 40-летняя местная жительница, обвиняемая в использовании заведомо поддельного документа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Рассмотрения состоятся Ленинском районном суде областного центра.

По версии следственных органов, 10 февраля 2020 года гражданка представила в приёмную комиссию школы № 120 документы для зачисления своей дочери в первый класс. Однако в ходе прокурорской проверки установлено, что справка с места временной регистрации ребёнка оказалась поддельной.

Материалы проверки были переданы в правоохранительные органы, после чего в отношении гражданки возбуждено уголовное дело.