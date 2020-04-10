Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM В Екатеринбурге полиция ищет граждан, пострадавших от мошеннических действий руководства кредитного кооператива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.

Пострадавших горожан просят обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

«Офисы кредитно-потребительского кооператива располагались в домах на улицах Белинского, 56, Уральской, 59 и проспекте Космонавтов, 90, а также работали в Челябинской и Иркутской областях. Однако в конце 2018 года кооперативы прекратили свою деятельность», — уточнили в отделении полиции.

Напомним, что в отношении кредитно-потребительской организации в сентябре 2019 года возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в крупном размере. На данный момент по уголовному делу проходят 25 потерпевших, которые понесли совокупный ущерб на сумму более одного миллиона рублей.