Соледар, ДНР, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 16 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 143 единицы боеприпасов, сообщили 10 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В направлении Горловки боевики ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 122 мм. Всего на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили 13 мин калибра 120 мм, 29 мин калибра 82 мм, применили ударный беспилотник, вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Повреждены крыши четырёх домов в посёлке Старомихайловка, повреждён один дом на окраине Горловки — в посёлке шахты имени Гагарина.
В результате удара по населённому пункту Широкая Балка, нанесённому при помощи беспилотника, погибла женщина 1995 года рождения, ранен мужчина 1960 года рождения. У пострадавшего выявили проникающее ранение лёгкого, множественные осколочные ранения грудной клетки, шеи и ушной раковины. Он находится в тяжёлом состоянии.
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