Нджамена, , 10:19 — REGNUM Более 1000 боевиков были убиты в ходе операции вооруженных сил Чада против членов группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение представителя армии Чада.

Полковник Азем Агуна заявил, что 52 солдата были убиты во время шестидневного сражения в районе озера Чад, получившего название «Гнев Богомы».

После сражения президент Чада Идрисс Деби посетил озеро Чад. Он заявил, что на островах озера, где находились укрытия боевиков, не осталось ни одного бойца «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он добавил, что «прискорбно», что военнослужащие Чада были вынуждены сражаться без иностранной поддержки на озере, находящемся на границах Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада.

Наступление было начато после того, как подозреваемые в причастности к рядам исламистов в прошлом месяце убили почти 100 чадских военнослужащих во время семичасовой атаки на островную базу.