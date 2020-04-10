Кампала, , 10:11 — REGNUM Четыре должностных лица в канцелярии премьер-министра Уганды были арестованы по обвинению в коррупции в связи с закупкой продовольственной помощи, которая будет распространяться во время карантина, введенного в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение антикоррупционного подразделения президента.

Президент Уганды Йовери Мусевени предоставил подразделению полномочия расследовать любые случаи коррупции при обращении с финансовыми средствами и материально-техническом обеспечением, предназначенными для реагирования на пандемию.

По сообщению представителей подразделения, арестованные пренебрегали процедурами закупок, отклоняя более низкие ценовые предложения от поставщиков бобов и кукурузной муки. Среди задержанных чиновников — постоянный секретарь канцелярии.

В прошлую субботу, 4 апреля, правительство Уганды выступило с инициативой распределения продуктов питания для 1,4 миллионов жителей столицы страны, Кампалы и близлежащих районов. План состоял в том, чтобы помочь наиболее уязвимым сообществам справиться с ограничениями, введенными для контроля распространения коронавируса.

Продовольствие планировалось оставлять у двери, чтобы избежать массового скопления людей в случае проведения специального мероприятия по раздаче помощи.