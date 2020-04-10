Якутск, , 10:01 — REGNUM В Якутске 10 апреля произошёл пожар в жилом доме, в котором угорел ребёнок.

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Пожар случился днём в деревянном доме на улице Автодорожной, горела кухня площадью 15 кв. м.

«На ликвидацию последствий происшествия привлекалось 48 человек и 11 единиц техники. Несмотря на все принятые меры, от воздействия опасных факторов пожара скончался семилетний ребёнок», — пишет ЯСИА.

Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя девочка и двухлетний мальчик погибли в пожаре в одном из жилых домов деревни Соловьиха Воскресенского района Нижегородской области.