Абакан, , 09:39 — REGNUM Гидрологическая обстановка на реке Абакан в Хакасии остаётся напряженной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в районе города Абаза подтоплены около 60 дачных участков в обществах «Лесник» и «Черемушки».

Пострадавших удалось избежать, поскольку в посёлках нет постоянного населения.

«Подтопленные дачные участки находятся в затопляемой зоне и подвержены рискам ЧС, постоянное проживание и строительство здесь ограничено», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, вода в реке поднялась накануне из-за ледохода и образовавшегося в результате затора. За сутки уровень воды вырос на 26 см, достигнув 193 см. Впрочем, до критической отметки в 490 см ещё далеко.

На место выехали руководители регионального управления МЧС, минприроды, а также специалисты «Кузбасспецвзрыва». Решается вопрос о взрывных работах на затороопасных участках реки.

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