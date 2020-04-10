Екатеринбург, , 09:34 — REGNUM В Екатеринбурге надзорные органы организовали проверку после крупной коммунальной аварии, в результате которой десятки домов попали в зону ограничения подачи тепла и горячей воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В настоящее время в 64 многоквартирных жилых домах, трёх детских садах, 45 административных зданиях теплоснабжение и горячее водоснабжение предоставляется потребителям с пониженными параметрами», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв трубы произошёл утром в 06:45 по местному времени на углу улиц Мамина-Сибиряка и Челюскинцев. По данным Екатеринбургской теплосетевой компании в зону ограничения попали 62 дома.

В данный момент специалисты выехали на место ЧП и устанавливают участок, на котором повреждён трубопровод.

В компании отметили, что во время проведения ремонтных работ горячая вода будет подаваться, но по сниженным параметрам. Её температура составит около 45 градусов.

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