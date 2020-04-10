Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:30 — REGNUM В Республике Алтае перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в наезде на несовершеннолетнюю девушку, в результате которого та скончалась. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Трагедия произошла вечером 1 ноября 2019 года в деревне Абай. По версии следствия, 32-летний мужчина без прав в состоянии алкогольного опьянения поехал на «УАЗике» в магазин за спиртным. При этом световые приборы на машине были в неисправном состоянии.

«При движении по улице Советская в селе Абай в условиях вечернего времени суток, ограничивающих видимость, превысив допустимую скорость, совершил наезд на двоих несовершеннолетних пешеходов, 2002 и 2003 года рождения, причинив тем самым потерпевшим телесные повреждения различной степени тяжести», — отметили в СКР.

В результате одна из девушек погибла, вторую врачам удалось спасти. Водитель с места происшествия скрылся, но был быстро задержан сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело, расследование по которому к сегодняшнему дню завершено. Дело передано в суд.

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