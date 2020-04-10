Абаза, Хакасия, , 09:21 — REGNUM В Хакасии начался сезон весенних паводков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, затор на реке Абакан спровоцировал подтопление дачных участков в городе Абаза, расположенных в пойме.

«На данный момент подтоплены 45 участков в дачном обществе «Лесник». Проживающего населения в этом обществе нет», — добавили в ведомстве.

Городские власти организовали оперативный штаб, правоохранители оцепили зону подтопления. Последствия паводка ликвидируют 25 человек, задействовано 7 единиц техники. На помощь хакасским спасателям выехали сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС.

Читайте также: В Хакасии тушат лесной пожар в труднодоступной тайге