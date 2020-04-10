Пугачев, , 11:17 — REGNUM Следственные органы Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 14-летнего возраста»), а также двух эпизодов преступления по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Следствием установлено, что с августа по октябрь 2019 года житель города Пугачева вступал в интимную связь с 13-летней дочерью своей сожительницы и совершал развратные действия по отношению к ней. Мать девочки, узнав о случившемся, пыталась выяснить у сожителя обстоятельства произошедшего. Мужчина, чтобы избежать привлечения к ответственности, обратился в полицию с заявлением о необоснованном обвинении в отношениях с несовершеннолетней. Действия мужчины, в ходе проверки, были подтверждены. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23-летний житель Набережных Челнов обвиняется в развратных действия, совершенных в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

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