Спасск-Дальний, Приморский край, , 09:36 — REGNUM Следственными органами СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По версии следствия, в ноябре 2019 года в селе Лётно-Хвалынское Спасского района Приморья обвиняемая в течение дня распивала спиртные напитки, когда её малолетние дети 7 и 3 лет вышли на лед пруда, провалились и утонули.

«Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, два ребёнка погибли на пожаре в Нижегородской области.