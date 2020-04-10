Уфа, , 09:10 — REGNUM Житель Челябинской области пострадал во время дорожного происшествия на автотрассе в Башкирии. Об этом 10 апреля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла вечером 9 апреля на 134 км автотрассы Белорецк-Учалы-Миасс.

Произошло столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2109, за рулем которого находился 35-летний местный житель и МАЗ, под управлением 40-летнего жителя Челябинской области, уточнил Гильмутдинов.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане погибли три человека в ДТП с двумя легковыми машинами