Чэнду, Китай, , 08:43 — REGNUM Китайская миссия по запуску ракеты-носителя «Чанчжэн-3В» с индонезийским спутником связи Palapa-N1 обернулась крахом, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Ракета взорвалась около 19:46 по Пекину во время запуска с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны. Ракета отработала в штатном режиме на первой и второй ступенях. Аномальное поведение началось на третьей ступени.

Обломки третьей ступени ракеты и спутника рухнули на землю, миссия была признана проваленной. В настоящее время ведется расследование причин неудачи.