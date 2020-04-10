Первоуральск, Свердловская область, , 08:24 — REGNUM В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту получения производственных травм и последующей смерти сварщика завода металлоконструкций «Конструктив». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По данным следственных органов, несчастный случай произошёл в цехе на улице Сантехизделий. Тяжёлые травмы получил 30-летний рабочий. На данный момент следователи выясняют точные обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в Первоуральске произошло 7 апреля. Утром, во время выполнения работ на сотрудника предприятия обрушилась металлическая конструкция. Травмированного рабочего доставили в больницу, но, к сожалению, молодой мужчина скончался от полученных травм.

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